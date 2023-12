"Brooklyn Nine-Nine"-Star André Braugher gestorben

New Jersey (USA) - Traurige News aus Hollywood: Der "Brooklyn Nine-Nine"-Schauspieler André Braugher ist tot.

André Braugher wurde 61 Jahre alt. © Chris Pizzello/Invision/AP

Dies bestätigte seine Sprecherin Jennifer Allen unter anderem gegenüber dem US-Promi-Portal Hollywood Reporter. Demnach sei er am Montag nach kurzer Krankheit im Alter von gerade einmal 61 Jahren gestorben.

Seine erste große Rolle als Corporal Thomas Searles im Kriegsfilm "Glory" hatte Braugher im Jahr 1989 ergattert, bekannt war er schließlich als Frank Pembleton in der Dramaserie "Homicide: Life on the Street" geworden.

Seinen großen Durchbruch in Deutschland erlangte er mit der Comedy-Serie "Brooklyn Nine-Nine", in der er den stoischen Captain Holt verkörperte.

Insgesamt wurde Braugher elfmal für den Emmy Award nominiert. Zweimal durfte er die Auszeichnung auch mit nach Hause nehmen.