Chethrin Schulze nach Geburt ihres Sohnes ganz emotional: "Weine 300 Mal am Tag!"

"Auf diesen Augenblick habe ich 40 Wochen gewartet #hotdaddywalk". Ich dachte, dass ich diesen Mann gar nicht noch mehr lieben kann, aber doch, ich liebe ihn noch mehr und nochmal anders zuvor!", schrieb Chethrin zu einer Videoaufnahme, in der ihr Verlobter mit Kindertrage in der Hand einen Krankenhausflur entlangläuft.

Nur wenige Tage vor der Geburt teilte Chethrin noch ein letztes Bild mit Babybauch. © Bildmontage: Instagram/chethrin_official

"Es ist so magisch. Ich fange am Tag gefühlt 300 Mal an zu weinen, vor Freude, weil ich nicht glauben kann, dass dieses kleine Wunder endlich bei uns ist und ich so unendliche Liebe empfinde, die schon 'weh tut'", beschrieb Chethrin ihre Gefühlslage.

Mit ihrer Mutterschaft sei endlich ihr größter Wunsch im Leben wahr geworden - noch dazu habe sie ihren absoluten Traummann an ihrer Seite.

"Danke liebes Schicksal, danke liebes Leben für das größte Glück auf Erden", so die Blondine glücklich.



Chethrins Fans freuen sich mit der 31-Jährigen - schließlich teilt die Influencerin ganz ausführlich viele Details ihrer Schwangerschaft und ihrer Gefühlslage, die Höhe- und Tiefpunkte.

"Man sieht dir das Glück und diese unendliche Liebe so sehr an", lautet nur einer der Kommentare unter ihrem Posting.