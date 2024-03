Chethrin Schulze fassungslos über andere Familien im Urlaub: "Das wird es bei uns nicht geben"

Leipzig - Schnee, Idylle - und Tablets? Chethrin Schulze (31) ist mit ihrem Partner und ihrem kleinen Sohn in die Berge gereist - doch nach ihrer Rückkehr zeigte sie sich fassungslos über das Verhalten anderer Gäste.

Chethrin Schulze (31) zeigte sich nach einem Urlaub fassungslos über das Verhalten einiger Hotelgäste. © Montage: Instagram/chethrin_official

"Wir waren ja im Urlaub im Kinderhotel und ich finde ja immer so Essenszeit, das ist auch Familienzeit", startet die Ex-"Love Island"-Kandidatin ihre aktuelle Instagram-Story.

Doch im Restaurant habe sie das bei einigen Eltern und deren Nachwuchs nicht so beobachtet: "Ey und ich sage es euch, ich konnte mir teilweise mit meinem Freund auch nur an den Kopf fassen, weil ich das ganz, ganz schlimm fand." Und weiter: "Was das für ein Anblick war, ich habe einfach gesagt: 'nee, das wird es bei uns nicht geben'."

Der Grund für die Aufregung: "Das extremste Beispiel saß direkt am Tisch nebenan, das waren Mutter, Vater, Tochter und Sohn und ihr müsst euch vorstellen die kamen zum Tisch, stellten alle ihre Tablets auf, haben sich Kopfhörer aufgesetzt, haben dann da Tablets geguckt und nebenbei gefuttert - die haben kein Wort miteinander geredet."

Mit derlei elektronischen Geräten habe sie auch noch sehr kleine Kinder gesehen, die "wirklich in einem Rausch waren". Diese Bilder habe die junge Mutter als "verstörend" empfunden.