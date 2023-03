Colin Farrell ist wieder Single: Hatte er einfach keine Zeit für die Liebe?

"Colins Terminkalender forderte seinen Tribut von seiner Beziehung zu Kelly und sie machten im Stillen Schluss", erklärte eine Quelle gegenüber der britischen " The Sun ".

Fünf Jahre lang war Farrell, der sein Privatleben gern aus der Öffentlichkeit fern hält, mit Kelly MacNamara zusammen. Doch nun sollen sich die Assistentin des "U2"-Gitarristen The Edge (61) und der Ire einvernehmlich getrennt haben.

Doch offenbar hat die harte Arbeit seinen Tribut gefordert: Der Schauspieler , der nebenbei auch noch am neuen "Batman"-Film arbeitete, soll wieder Single sein.

Für den 46-Jährigen hätte die Award-Saison (fast) nicht besser laufen können. Sein neuester Film "The Banshees of Inisherin" konnte neun Oscar-Nominierungen einheimsen, bei den Golden Globes durfte er sogar die Trophäe als bester Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen.

Pech in der Liebe, aber dafür Glück in der Karriere: Mit dem Film "The Banshees Of Inisherin" sahnte Colin Farrell einige Preise ab. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Bereits 2017 deutete der 46-Jährige Schwierigkeiten in seiner Beziehung an, weil sowohl er, als auch MacNamara für ihre Jobs viel reisen müssten.

"Wir sind oft wie zwei Schiffe, die in der Nacht aneinander vorbeifahren. Aber wir sorgen dafür, dass wir einen Hafen finden, in dem wir uns treffen können", erklärte er damals in der "Ellen DeGeneres Show".

Doch offenbar haben die beiden nun endgültig unterschiedliche Kurse eingeschlagen ...