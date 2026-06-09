CRO schlägt neue Richtung ein: Fans reagieren gespalten

Deutschland - Der deutsche Rapper CRO (35) hat jetzt etwas Besonderes auf den Markt gebracht - zur Überraschung vieler Fans.

Die neue Sorte verbindet spritzige Zitrusaromen mit feiner Kohlensäure und ist dabei völlig zuckerfrei. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/_infinitywater_

CRO ist nicht nur für eingängige Hits und positive Vibes bekannt.

Passend zur Sommersaison erweitert der Rapper sein kreatives Schaffen nun auch in Richtung Getränkemarkt und sorgt dort für frischen Wind.

Gemeinsam mit der österreichischen Mineralwassermarke Gasteiner hat er eine limitierte Edition des "Infinity Water" auf den Markt gebracht.

Die neue Sorte kombiniert spritzige Zitronennoten mit feiner Kohlensäure und kommt dabei komplett ohne Zucker aus - ideal für unterwegs in der 330-Milliliter-Dose.