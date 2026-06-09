CRO schlägt neue Richtung ein: Fans reagieren gespalten
Deutschland - Der deutsche Rapper CRO (35) hat jetzt etwas Besonderes auf den Markt gebracht - zur Überraschung vieler Fans.
CRO ist nicht nur für eingängige Hits und positive Vibes bekannt.
Passend zur Sommersaison erweitert der Rapper sein kreatives Schaffen nun auch in Richtung Getränkemarkt und sorgt dort für frischen Wind.
Gemeinsam mit der österreichischen Mineralwassermarke Gasteiner hat er eine limitierte Edition des "Infinity Water" auf den Markt gebracht.
Die neue Sorte kombiniert spritzige Zitronennoten mit feiner Kohlensäure und kommt dabei komplett ohne Zucker aus - ideal für unterwegs in der 330-Milliliter-Dose.
Die Dose trägt CROs Handschrift
Auch das Design der Dose wurde in Zusammenarbeit mit CRO entwickelt und trägt seine künstlerische Handschrift. Die Reaktionen darauf fallen jedoch gemischt aus.
Unter seinem Instagram-Beitrag äußerten sich einige Fans kritisch. Ein Nutzer schrieb: "Du sollst Musik machen und Konzerte in Berlin geben und nicht wie alle anderen einen Drink rausbringen." Ein anderer kommentierte: "Schmeckt null, habs ins Klo ausgeschüttet. Leider absolut nicht lecker"
Gleichzeitig gibt es aber auch positive Stimmen. So heißt es etwa: "Es schmeckt so geil. Kann ich empfehlen!"
Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa, Instagram/Screenshot/_infinitywater_