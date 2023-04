Die teuersten Treter der Welt: Michael Jordans Schuhe für 2 Millionen Euro versteigert

New York - Nie zuvor wurde laut dem Auktionshaus Sotheby's ein Paar Schuhe für einen höheren Preis verkauft: Bei einer Auktion brachten die Basketballschuhe von Michael Jordan (60) ganze 2,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund zwei Millionen Euro) ein.

Für 2,2 Millionen US-Dollar wurden die Sneaker von Basketball-Legende Michael Jordan (60) in New York versteigert. © Montage: Gerry Broome/AP/dpa, -/Sotheby's/dpa

Damit stellte der 60-Jährige, der als einer der besten Basketballer der Welt gilt, den nächsten Rekord auf - nur dieses Mal mit Sneakern.

Wie das Auktionshaus auf Twitter verriet, handelt es sich bei den "Edel-Tretern" um getragene Sportschuhe der berühmten "The Last Dance"-Saison, insbesondere des zweiten NBA-Finalspiels 1998. Damals holte Jordan seinen sechsten und letzten Titel mit den Chicago Bulls in der nordamerikanischen Profiliga.

Für den Käufer anscheinend ein überzeugendes Argument, um bei der Auktion am gestrigen Dienstag in New York ordentlich Geld rauszuhauen.

In der Vergangenheit hatten außergewöhnliche Sneaker immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil sie für hohe Preise versteigert wurden. So erzielte beispielsweise ein Paar von US-Rapper Kanye West (45), das er bei der Grammy-Verleihung 2008 trug, rund 1,8 Millionen Dollar (1,65 Millionen Euro).