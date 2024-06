Hirnverletzung bei "Game of Thrones"-Star: Emilia Clarke bat Ärzte, sie sterben zu lassen

Emilia Clarke (37) hat mit Mitte 20 zwei Hirnverletzungen erlitten. © HENRY NICHOLLS / AFP

Ihre Rolle als Daenerys Targaryen in der erfolgreichen Fantasy-Saga "Game of Thrones" machte sie weltberühmt.

Doch kurz nach dem Dreh der ersten Staffel hatte Emilia Clarke mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Im Jahr 2011 riss bei der gebürtigen Britin ein Blutgefäß im Hirn, was einen Schlaganfall auslöste.

Nur zwei Jahre später musste der heute 37-Jährigen ein weiteres Aneurysma entfernt werden, wodurch sie erneut einen Schlaganfall erlitt. Größere Beeinträchtigungen trug die Schauspielerin aber glücklicherweise nicht davon.

Doch die möglichen Folgen für ihre Gesundheit waren ohnehin nicht das, was Emilia nach den Operationen am meisten beschäftigte - sondern ihre Karriere.



"Oh mein Gott, werde ich gefeuert, weil sie denken, dass ich nicht in der Lage bin, den Job zu erledigen?", sei ihr erster Gedanke nach dem Aufwachen gewesen, offenbarte der Serienstar jetzt im Interview mit der Zeitung The Big Issue.

Ihre Angst, nie wieder schauspielern zu können, war demnach größer als die vor dem eigenen Tod, weshalb sie die Ärzte sogar gebeten habe, sie sterben zu lassen.