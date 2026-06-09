Emotionale WM-Ansage von Tommi Schmitt: Diese deutsche Sache geht ihm "auf den P***"
Palma de Mallorca (Spanien) - Zwei Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel - und fünf vor dem Auftaktspiel der DFB-Elf - hat Moderator Tommi Schmitt (37) saftige Kritik an der Mentalität mancher Fans geübt.
Dass der Podcaster und Kumpel von Felix Lobrecht (37) von Kind an glühender Fußballfan - insbesondere von Borussia Mönchengladbach - ist, dürfte mittlerweile bekannt sein.
Unmittelbar vor der Eröffnung der diesjährigen Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hat der 37-Jährige in der neuesten Folge von "Copa TS" jetzt aber scharf geschossen.
"Mir geht auch - das muss ich mal kurz sagen - diese Nörgelei teilweise so auf den Piss. Ich muss es wirklich so sagen, tut mir leid", stellte Tommi Schmitt im Gespräch mit Christoph Kramer (35) klar.
Gemeint ist damit die Art von Zuschauenden, die schon vor dem Anpfiff des ersten Duells Schwarzmalerei betrieben und das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) schon im Flieger nach Frankfurt sehen.
"Dieses 'Wir fliegen doch eh sofort raus' und sonst wie. Man kann ja kritisch sein, völlig in Ordnung. Aber ich versteh das nicht, wenn man gleichzeitig Erfolg des Teams haben will."
Christoph Kramer denkt an WM 2014 zurück
"Das habe ich wirklich nie verstanden und diese Nörgelei, dieses Destruktive. Jetzt lasst die Truppe doch erst mal machen", findet Schmitt.
Und Talkpartner Kramer? Kann dem Mini-Wut-Anfall nachvollziehen und stimmt dem 37-Jährigen in allen Punkten zu.
Der ehemalige Profi von (unter anderem) Mönchengladbach und Bayer 04 geht sogar noch einen Schritt weiter und denkt dabei an seine Zeit in Brasilien vor zwölf Jahren.
"Auch mal was für die Gesamtbevölkerung Deutschlands: Man unterschätzt, was es dir gibt, wenn eine ganze Nation an dich glaubt. Das unterschätzen die Leute. [...] Weißt du, wie geil das war, als wir in Brasilien Fotos von den Fanmeilen gesehen haben? Also [...] wenn wir nicht immer alles zerreden oder das Schlechte sehen, sondern einfach mal daran glauben, das gibt einer Mannschaft viel."
Den Start ins WM-Turnier legt die Nationalelf am kommenden Sonntag (19 Uhr) gegen Curaçao in Houston hin. Der Anfang eines neuen Sommermärchens?
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