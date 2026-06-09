Emotionale WM-Ansage von Tommi Schmitt: Diese deutsche Sache geht ihm "auf den P***"

Palma de Mallorca (Spanien) - Zwei Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel - und fünf vor dem Auftaktspiel der DFB-Elf - hat Moderator Tommi Schmitt (37) saftige Kritik an der Mentalität mancher Fans geübt.

Zusammen mit Christoph Kramer (35) bespricht Tommi Schmitt (37, r.) in den nächsten Wochen alles rund um die WM in den USA, Mexiko und Kanada. © IMAGO / NurPhoto

Dass der Podcaster und Kumpel von Felix Lobrecht (37) von Kind an glühender Fußballfan - insbesondere von Borussia Mönchengladbach - ist, dürfte mittlerweile bekannt sein.

Unmittelbar vor der Eröffnung der diesjährigen Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hat der 37-Jährige in der neuesten Folge von "Copa TS" jetzt aber scharf geschossen.

"Mir geht auch - das muss ich mal kurz sagen - diese Nörgelei teilweise so auf den Piss. Ich muss es wirklich so sagen, tut mir leid", stellte Tommi Schmitt im Gespräch mit Christoph Kramer (35) klar.

Gemeint ist damit die Art von Zuschauenden, die schon vor dem Anpfiff des ersten Duells Schwarzmalerei betrieben und das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) schon im Flieger nach Frankfurt sehen.

"Dieses 'Wir fliegen doch eh sofort raus' und sonst wie. Man kann ja kritisch sein, völlig in Ordnung. Aber ich versteh das nicht, wenn man gleichzeitig Erfolg des Teams haben will."