Es geht um ihr Kind! Emotionaler Appell von TV-Moderatorin Panagiota Petridou

Solingen - TV-Moderatorin Panagiota Petridou (44) hat ein Instagram -Video hochgeladen, das sie beim Stillen ihres zweijährigen Kindes zeigt. Damit will die gebürtige Griechin auf ein besonderes Problem aufmerksam machen.

Panagiota Petridou (44) hat sich mit einem emotionalen Video bei Instagram gemeldet. © Gerald Matzka/dpa

Denn wie die "Biete Rostlaube, suche Traumauto"-Moderatorin berichtet, habe sie sich in der Vergangenheit immer wieder Kritik anhören müssen, weil sie ihren Nachwuchs auch nach zwei Jahren noch stille.

"Wie lange willst du denn noch stillen?" oder "Das ist ja schon nicht mehr normal, so lange, da kommt ja nichts mehr raus, das Kind braucht das doch gar nicht" - so oder so ähnlich sollen die Reaktionen anderer Menschen üblicherweise sein.

Doch die 44-Jährige ist sich sicher: "Ich merke nur eins, es ist das Universum für den Mini und so anstrengend das auch ist, ist es auch das Einfachste und Schönste für uns beide." Immerhin sei ihre Muttermilch immer da, habe immer die perfekte Temperatur, sei natürlich und gesund - und sorge darüber hinaus für eine spezielle Bindung und das absolute Vertrauen zwischen Mutter und Kind.

Damit ist für die Moderatorin auch klar, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um ihr Kind abzustillen: dann, wenn der "Mini" bereit dazu ist.