Ex-Bachelorette Sharon Battiste verrät: So funktioniert ihr Liebes-Comeback

Hannover/Berlin - Zurück zum Ex! Die ehemalige Bachelorette Sharon Battiste (32) und ihr Partner Jan Hoffmann (32) haben ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben.

Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann (32) trennten sich, um zwei Monate später ein Liebes-Comeback zu starten. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/sharonbattiste_ (2)

Im Mai diesen Jahres hatte das Paar völlig überraschend seine Trennung bekannt gegeben, nur, um wenige Monate wieder zueinander zu finden und ein Liebes-Comeback zu feiern.

"Es war nicht geplant", erklärte Battiste nun am Rande einer Veranstaltung in Berlin in einem RTL-Interview. Generell sei nach der Trennung bei den beiden böses Blut geflossen, auch von einem Rosenkrieg war nie die Rede. Laut der 32-Jährigen waren sie und Hoffmann im Guten auseinander gegangen.

Es brauche eben manchmal Zeit, "um zu erkennen, was man vielleicht doch vermisst und was zusammengehört", sagte die Ex-Bachelorette. "Ich habe gelernt, dass man nicht alles direkt wegschmeißen sollte."

Die Trennung von ihrem Partner, den sie in der RTL-Kuppelshow kennengelernt hatte, war keine Kurzschlussreaktion, sondern reifte in einem langen Prozess. Sie sie auf keinen Fall leichtfertig über Nacht getroffen worden. "Sondern es war wirklich eine bedachte Entscheidung, aber nicht die richtige für uns", blickte die 32-Jährige zurück und hielt anschließend fest, "deswegen bin ich sehr froh, dass wir wieder zueinander gefunden haben."