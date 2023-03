Ex-Energy-Franzi mit lustiger Idee gegen körperlichen Verfall: "Einfach mehr Sixpacks kaufen"

Franziska Mühlhause (32) hat einen skurrilen Einfall gegen Winkearme. © Montage: instagram/franzimupu

In einer aktuellen Instagram-Story berührt die Ex-"Energy Sachsen"-Moderatorin beiläufig ihren Oberarm - und stockt: "Oh Gott, der Verfall beginnt!"

Nach einer kurzen Pause verkündet die Thüringerin: "Ich habe beschlossen, ich werde auch im Sommer nur langärmlige Blusen tragen."

Dann äußert die ehemalige Radiostimme den skurrilen Einfall: "Oder noch einfachere Konsequenz, ich muss einfach mehr Sixpacks kaufen und die dann nach Hause tragen - das macht ja auch Muckis!"

Schließlich richtet sich die frühere Wahl-Leipzigerin an ihre Follower: "Haben wir hier einen Fitnessmenschen? Was hilft gegen Winkearme? Also außer abschneiden, da wo es winkt?"