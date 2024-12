"Alles gelogen und erstunken": Karin Ritters Söhne unschuldig im Knast?

Köthen (Anhalt) - Fremdenhass, Gewalt, Alkoholsucht: Familie Ritter aus Sachsen-Anhalt fiel in den vergangenen 30 Jahren vor allem unangenehm auf, erlangte so in ganz Deutschland zweifelhafte Berühmtheit. Die neue zehnteilige stern-TV-Doku offenbart jetzt, dass alles eigentlich noch viel schlimmer war als angenommen.