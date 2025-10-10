"Ich bin krank im Kopf, mich juckt nichts": Muss Jasmin Ritter nach brutaler Gewalttat in den Knast?

Weida/Köthen - Wohl kaum eine Familie in Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten so sehr polarisiert wie die Ritters aus Köthen. In der neuen "Stern TV Reportage Spezial"-Folge steht wieder die jüngere Generation im Fokus.

Sara (23, l.) und Jasmin (25) haben ein gutes Verhältnis zueinander. © RTL

"Dass alle Mitglieder einer Familie derart auffällig werden über viele, viele Jahre, ist mir persönlich noch nie untergekommen", so Familienanwalt Jan-Robert Funck. Es gab eine Zeit, da standen Straftaten der Ritters quasi auf der Tagesordnung.

Beim Interview mit Jasmin (25) und Sara (23) sowie ihrem Halbbruder Leon (18) ist der Grundtenor eindeutig: Karin Ritters (†66) Enkel wollen es besser machen als ihre älteren Verwandten. Aber der Vorsatz hält nicht lange an.

Kurz nach den Dreharbeiten soll Leon mit seiner Halbschwester Jasmin und deren Partner einen Mann mit Behinderung attackiert und krankenhausreif geprügelt haben. Der 18-Jährige wartet jetzt in Untersuchungshaft auf seinen Prozess.

Selbst die hartgesottene "Stern TV"-Reporterin ist geschockt von der brutalen Tat: "Du dachtest, schlimmer kann's nicht kommen, aber das hat allem die Krone aufgesetzt. Sie haben nie etwas Schlimmeres getan als das, was da passiert ist."

Auch Jasmin war bei der Tat dabei, filmte alles. Reue? Fehlanzeige. "Ich hab noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, ich bin ein kalter Mensch", erzählt sie in der Reportage. "Das hat auch mit meiner Kindheit nichts zu tun, ich hab mich selbst so erschaffen, wie ich bin. Ich bin krank im Kopf, mich juckt nichts."

Die Aussicht auf eine mögliche Gefängnisstrafe wegen Beihilfe scheint Jasmin den Optimismus auf ein besseres Leben ohne Drogen und Gewalt genommen zu haben. "Die wird ihr Leben so nicht in den Griff kriegen, und das weiß sie. Sie weiß, es wird noch schlimmer", so die Einschätzung der Reporterin.