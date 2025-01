Fieser Streit entzweit Familie Ritter: "Ich hasse meine Jungs, ich verfluche sie"

Köthen (Anhalt) - Familie Ritter. 2018. Kaum ein Familienclan hat in Deutschland so ein Aufsehen erregt wie die Ritters. Ganz oben an der Spitze: Die mittlerweile verstorbene Mama Karin (†66). Drei Jahre vor ihrem Tod stand mal wieder eine turbulente Zeit für sie an, geprägt von Streitigkeiten mit ihren Söhnen. Doch ein Zwangsumzug lässt alle wieder an einem Strang ziehen.