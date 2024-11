Erzieher beschreiben Ritter-Kinder als "liebe, nette Jungs", doch ab diesem Tag ging es bergab

Köthen - Es gab einen Zeitpunkt im Leben der vier Söhne der Familie Ritter , an dem sich für Norman (39), Andy (†39), Christopher (37) und René (41) alles hätte zum Guten wenden können. Die neue stern-TV-Serie "30 Jahre Familie Ritter" beleuchtet auf YouTube mit neuen Aufnahmen und Einblicken die wenigen "normalen" Momente der Ritter-Kinder - und ab wann sich das Schicksal der Jungs zum Schlechten wandte.

Nach einem brutalen Überfall der Ritter-Jungs auf deren Nachbarin in der Augustenstraße in Köthen im Jahr 1994 wurde das Quartett vom Jugendamt in verschiedenen Kinderheimen untergebracht.

"Wir hatten das Ziel, durch die Ablösung aus dem familiären Umfeld dort noch Einfluss auf die Entwicklung der Jungen zu nehmen", erklärte der damalig zuständige Jugendamtsleiter Peter Grimm.

Die Idee fruchtete - was ein Erzieher über seine Schützlinge und vor allem über den jungen Norman zu erzählen wusste, dürfte einige Ritter-Kenner verwundern.

"Er war sehr spontan, hatte viele Ideen und war zu allem bereit. Norman war ein lieber, netter Junge und hat niemanden geschlagen. Als wir den Film 'E.T.' geguckt haben, hat er sogar geweint - emotional war er immer für uns erreichbar", schilderte Kinderheim-Mitarbeiter Michael Jagdmann.

Probleme gab es nur, wenn Norman und seine Brüder an den Wochenenden abwechselnd ihre Mutter Karin (†66) zu Hause besuchen durften. "Die Erfolge, die erzielt wurden, wurden an den Wochenenden wieder zunichte gemacht. Wenn die Eltern da waren, waren die Jungs wie losgelassen und alles ist gekippt", bedauerte Peter Grimm.