Fans sind in Sorge: Hollywood-Star plötzlich auf Rollstuhl angewiesen

Fans entdeckten Schauspieler David Hasselhoff (72) in einem besorgniserregenden gesundheitlichen Zustand. © SASCHA SCHUERMANN AFP

Wie "New York Post" berichtet, wurde der 72-Jährige am Montag in einem Rollstuhl über den Flughafen des mexikanischen Cancún geschoben. Auch bei seiner Rückkehr in Los Angeles musste ihm geholfen werden.

Seinen Fans, die den einstigen "Baywatch"-Star auf dem kalifornischen Flughafen entdeckten, reckte er jedoch beide Daumen in die Höhe, als ob er ihnen die Sorgen nehmen wollte.

Gleichzeitig soll er den Schaulustigen verraten haben, dass er wegen einer Knie-OP, die in den kommenden Wochen stattfinden soll, im Rollstuhl sitze.

Auch ein Sprecher des Schauspielers bestätigte der "New York Post", dass sein gesundheitlicher Zustand keinesfalls alarmierend sei. Hasselhoff gehe es gut, er und seine Frau hätten einen "tollen Urlaub" verbracht.