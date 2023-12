Fitness-Tipps von Aquaman: "Work hard, eat hard!"

Jason Momoa (44) setzt für die Vorbereitung auf seine Rolle im neuen Aquaman-Film auf einen unkonventionellen Ernährungsplan. (Archivbild) © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

"Ich zähle keine Kalorien. Ich esse einfach", erklärte Momoa gegenüber "E! News". Klingt erstmal simpel.

Dann kommt es bestimmt darauf an, welche Nahrungsmittel man zu sich nimmt, oder? Auch das verneint der "Aquaman"-Darsteller: "Ich esse alles. Weil man so viel Kalorien verbraucht, esse und konsumiere ich einfach. Ich bin konstant in Bewegung und arbeite lang."

Für seine filmreife Figur schaufle sich der 44-Jährige die Snacks nur so rein, ganz nach dem Motto "Work hard, eat hard, play hard, just do it."

Augenscheinlich scheint die "Taktik" von Momoa zu fruchten. Kein Auftritt auf der Leinwand erfolgt beim Hollywood-Star ohne Sixpack oder dicken Bizeps.

Obwohl es alles sehr simpel klingt, verfolge der gebürtige Hawaiianer stets ein Ziel mit seinem Training: "Es geht darum, sich nicht zu verletzen. Du ziehst dir einen Anzug über, der 40 Pfund (ca. 18 kg) wiegt. Du musst dich bewegen können. Solche Bewegungen drücken eine Menge Gewicht auf deine Knie."