Fünf Jahre nach Aviciis Tod: So geht es seiner Mutter heute

Stockholm/Schweden - Zum fünften Mal jährt sich der Todestag des schwedischen Musikers Avicii (†28). Am 20. April 2018 nahm sich der Star-DJ, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, das Leben. Mutter Anki Lidén (76) hat dies bis heute nicht verkraftet, wie sie in einem Interview erzählt.

Bei Anki Lidén (76) sitzt der Schmerz über den Tod von Sohn Avicii (†28) weiterhin tief. © Montage: Screenshots Instagram/avicii (2)

Im Gespräch mit dem schwedischen Magazin "Vi" erinnerte sich die 76-Jährige an den Moment zurück, in dem sie von dem Tod ihres Sohnes erfahren hatte.

Als die Nachricht kam, hätten ihre Beine versagt. "Ich kann es noch jetzt spüren, während wir sprechen", so Lidén im Interview.

Dieser Zustand habe sie im ersten Jahr immer wieder ereilt - mittlerweile würden die Beine jedoch immer seltener nachgeben.

Bis heute würden sie die Gedanken an ihren Sohn einholen - so auch in einem Handyladen, in dem ein Song ihres Sohnes zu hören war: "Ich musste mich gegen die Theke stützen … Nein, ich hing darüber, um nicht auf den Boden zu fallen", verriet Lidén.

Die emotionalen Reaktionen seien der Grund dafür, weshalb sie selbst fünf Jahre nach Avicii's Tod noch keinen Song von ihm wieder gehört hat. "Es fühlt sich an, als ob etwas in mir zerbricht."