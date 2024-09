Hanna Annika über neue Beziehung: "Habe alles in den Sand gesetzt"

Um den Mann in Hanna Annikas (26) Reels zu entdecken, mussten ihre Follower schon ganz genau hinschauen. © Screenshot/Instagram/hannannika_

Dass Amor seine Pfeile verschossen hatte, blieb auch bei Hanna Annikas Followern nicht unbemerkt.

Entsprechend kam am Sonntag im Rahmen eines Q&As bei ihnen die Frage auf, wie es denn nun um die Liebe bei der 26-Jährigen stehe.

Offenbar nicht so gut, wie erhofft. "Es ist leider alles doch anders gekommen, als geplant. Habe alles in den Sand gesetzt ...", so die Influencerin.

Weitere Details zum Liebes-Aus behielt die Kielerin vorerst für sich. Über den Mann hielt sie sich in der Vergangenheit ebenfalls zurück.

Kein Wunder also, dass Hanna Annika derzeit nicht immer auf der Höhe ist. "Es ist ein Auf und Ab. An einigen Tagen geht es mir sehr gut und an anderen stelle ich alles infrage ..."

Momentan fühle sie sich oft "lost" und wisse nicht genau, wie es weitergehen soll. "An diesen Tagen fokussiere ich mich dann auf die Dinge, die mir Spaß machen und vertraue darauf, dass alles so kommt wie es kommen soll."