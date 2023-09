Heino flippt im Frühstücks-Fernsehen völlig aus: "Ins Gehirn geschissen!"

Beim Publikum kamen die Äußerungen des gebürtigen Düsseldorfers gar nicht gut an. Noch während seines TV-Auftritts brach unter dem offiziellen Sat.1-Instagram-Beitrag zur Sendung, der inzwischen gelöscht wurde, eine Welle der Entrüstung über ihn herein.

Der gebürtige Düsseldorfer hat ein neues Album auf den Markt gebracht, auf dem bekannte Ballermann-Hits neu interpretiert wurden. © Henning Kaiser/dpa

"Unfassbar schlimm, was er so von sich gibt. Und das in Dauerschleife den ganzen Morgen", schreibt eine Userin. Ein anderer Zuschauer kann dem nur zustimmen: "Alte weiße Männer verweigern sich rassismuskritischem Sprachgebrauch. Ist ja mal was ganz Neues!"

Auch der Münchener Privatsender erntet Kritik. "Schade, dass Ihr sexistischen und rassistischen Äußerungen die Plattform gebt", lautet beispielhaft ein weiterer Kommentar.

Auf der anderen Seite erhält Heino aber auch reichlich Zuspruch für seine klare Haltung. "Danke, Heino, dass du zu deiner Meinung stehst und die auch öffentlich kommunizierst, ohne einzuknicken. Der Großteil der Bevölkerung denkt genauso", lobt unter anderem ein Supporter.

Gegenüber "Bild" hat sich der Schlagerstar inzwischen zu dem Shitstorm zu Wort gemeldet. "Wenn man diese Kommentare liest, muss man wirklich glauben, dass einige Menschen komplett verblödet sind", so der 84-Jährige. Und weiter: "Welche meiner Aussagen soll denn bitte rassistisch oder sexistisch gewesen sein?"

Der Ehemann von Hannelore Kramm (81) sieht in seinen Äußerungen also grundlegend nichts Verwerfliches.