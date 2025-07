Heinz Hoenig fälschlicherweise für tot erklärt: Jetzt redet Ehefrau Annika Klartext

Alles in Kürze

Heinz Hoenig (73) und Annika Kärsten-Hoenig (40) sprechen Klartext, nachdem fiese Fake-News über den Schauspieler kursiert sind. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/anni.ka_hoenig

"Ich finde mittlerweile solche Nachrichten einfach nur geschmacklos und widerwärtig", meldet sich die 40-Jährige auf Instagram. Ihr würden noch einige andere Begriffe einfallen, um die Situation zu beschreiben, das würde aber ihre "gute Kinderstube nicht erlauben".

Sie bezieht sich auf eine Meldung der Facebook-Gruppe "Wir lieben GZSZ", die behauptet, dass Heinz kürzlich verstorben sei.

"Glaubt so was nicht, was im Internet steht", verlangt die Dreifachmutter von ihrer Community, "das ist eine absolute Geschmacklosigkeit, für die man keine Worte mehr hat".

Als Beweis, dass es Heinz Hoenig gut geht, hält sie die Kamera prompt auf ihren Ehemann, der im Freibad auf einem Liegestuhl entspannt.