Heißer Flirt auf rotem Teppich: Scarlett Johansson knutscht Co-Star vor den Augen ihres Mannes

New York City (USA) - (Kollegen-)Liebe pur: Mitten auf dem roten Teppich küsste Schauspielerin Scarlett Johansson (40) ihren Co-Star Jonathan Bailey (37) - und das vor den Augen ihres Mannes!

Alles in Kürze

Scarlett Johansson (40) und Jonathan Bailey (37) tauschten nicht zum ersten Mal einen Kuss auf dem roten Teppich aus. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am Montag fand die Premiere des neuen Dino-Streifens "Jurassic World Rebirth" in der US-Metropole New York statt.

Wie Page Six berichtete, nahm die 40-Jährige das Gesicht des "Bridgerton"-Stars dabei plötzlich in die Hände und drückte ihm einen liebevollen Schmatzer auf den Mund.

Kurz darauf posierten sie - als wäre nichts gewesen - strahlend für die Kameras. Brisant: beide Schauspieler sind vergeben, aber nicht aneinander!

Der "Marvel"-Star ist seit fünf Jahren mit dem US-Comedian Colin Jost (42) verheiratet. Auch Bailey ist in festen Händen, hält sein Liebesleben jedoch weitgehend privat.

Der 42-Jährige war während des Kusses zwischen den beiden "Jurassic World"-Darstellern anwesend und schaute sogar zu - gestört schien er sich daran aber nicht zu haben. Später wurden er und Johansson turtelnd gesichtet.