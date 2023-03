Helene fiebert ihrem Tour-Start entgegen: "Bin endlich wieder in meinem Element!"

Helene Fischer (38) gibt im April fünf Konzerte in Leipzig. © Imago/Andreas Weihs

"Seit so vielen Jahren bin ich schon auf Tour, und es ist jedes Mal so ein Beben, weil es so toll ist", sagt Helene voller Vorfreude in einem Instagram-Clip.

Außerdem fügt sie hinzu: "Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich bin endlich wieder in meinem Element."

Zwischen 21. März (Bremen) und 8. Oktober (Frankfurt/Main) gibt die 38-Jährige insgesamt 70 Konzerte in 14 Städten - ein hartes Pensum.