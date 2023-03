Nachholtermine für Helene-Fischer-Shows in der Lanxess Arena stehen fest

Gestartet wäre die große Arenatour der Entertainerin in Bremen. Danach wäre sie vom 25. März bis zum 2. April für ganze sechs Konzerte in die Kölner Lanxess Arena gekommen.

Laut Veranstalter gelten die Tickets der Shows an folgenden Nachholterminen:

Freitag, 25. August 2023 : Tickets vom 2. April 2023 sind gültig

Samstag, 26. August 2023 : Tickets vom 25. März 2023 sind gültig



Sonntag, 27. August 2023 : Tickets vom 26. März 2023 sind gültig



Mittwoch, 30. August 2023 : Tickets vom 29. März 2023 sind gültig



Freitag, 1. September 2023 : Tickets vom 31. März 2023 sind gültig



Samstag, 2. September 2023: Tickets vom 1. April 2023 sind gültig



Bereits Mitte Mai sollen die ausgefallenen Konzerte in Bremen nachgeholt werden. Fischer will dort vom 10. bis 12. Mai auftreten. Am 11. April will die Sängerin ihre Tour nun in Hamburg beginnen. Alle weiteren Termine sollen wie gewohnt stattfinden.