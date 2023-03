"Hollywood Matze" hätte seinen Traum fast mit seinem Leben bezahlt: "Hatte Todesangst"

Mathias Schneider (48) alias "Hollywood Matze" verfolgt seinen großen Traum vom Bodybuilding. © Picture Puzzle Medien

Ab Mittwoch ist der gebürtige Berliner, der 2021 als Kandidat an der Pro7-Show "Die Alm" teilnahm, erneut im deutschen Fernsehen zu sehen. Der Bodybuilder hatte sich vor einigen Monaten noch einmal ein großes Ziel in seinem Leben gesetzt. "Ich wollte immer schon einmal an einer deutschen Meisterschaft im Bodybuilding teilnehmen", erklärte er.

Doch damit sollte noch nicht Schluss sein. Matze wollte sich darüber hinaus auch für Shows in den USA qualifizieren. Bei diesem Plan ließ sich der 48-Jährige von einem Kamerateam von RTL2 begleiten. Zu sehen sind die Folgen ab Mittwoch.

Beinahe hätte dies alles aber nicht stattfinden können. Nach den Dreharbeiten entwickelte sich ein Drama zwischen Leben und Tod. "Nach dem ersten Wettkampf hatte ich plötzlich schwere Atemprobleme und die Angst zu ersticken", beschrieb er die Probleme. Er litt unter Schlafapnoe und musste auf seine Schlafmaske verzichten und in halb aufrechter Position schlafen.

Ein Spezialist schickte Matze schließlich in ein Krankenhaus. Dort erhielt er eine lebensgefährliche Diagnose und wurde wieder nach Hause geschickt. Erst nachdem ihn seine Partnerin Yasmin dazu gedrängt hatte, ging er erneut in ein Krankenhaus, wo die Ärzte die Notsituation erkannten.