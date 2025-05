Einen Tag nach Trennung: "Schwiegertochter gesucht"-Ingo startet Dating-Aufruf an Damenwelt

Demnach habe Ingo den ganzen Sonntag darüber nachgedacht, ob er schon wieder bereit für "was Neues" sei oder nicht - und sei letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass er lieber "nicht so lange alleine bleiben" und wieder Frauen kennenlernen möchte!

"Der 'Ingonator' ist wieder zu haben", verkündete er nämlich am Montagmorgen in seiner Instagram-Story, startete glatt einen Aufruf an die "Damenwelt" und lieferte seiner Community auch eine Begründung hinterher, warum er es in Sachen Liebe offensichtlich ziemlich eilig hat.

Nur einen Tag, nachdem der einstige "Schwiegertochter gesucht"-Star bei Instagram offenbart hatte, dass seine Liebste sich von ihm getrennt und auch schon einen neuen Mann an ihrer Seite habe , geht auch der 34-Jährige in die Flirt-Offensive.

Annika bestätigte am Montag, dass sie einen neuen Freund hat. © Bildmontage: Instagram/annikapeters90

Ingo scheint demnach also keine Zeit verlieren zu wollen - ebenso wie Annika, die offenbar längst mit ihrem Noch-Ehemann abgeschlossen hat. So teilte sie am Montag eine Story auf ihrem Instagram-Kanal, in der sie ihren Fans nicht nur bestätigte, dass sie tatsächlich einen neuen Mann an ihrer Seite hat, sondern sie markierte ihren "Schatz" sogar, der auf seinem Profilbild glücklich neben Annika in die Kamera lächelt.

Zudem bat die "Ingonator"-Ex ihre Community, davon abzusehen, "ihrem Freund" Anfragen zu schicken: "Er ist keine Person des öffentlichen Lebens. Und ich auch nicht mehr. Wir wollen bitte unsere Ruhe", betonte sie.

Ingo hat Annikas Sachen derweil bereits in der gemeinsamen Wohnung in Solingen zusammengesucht und wartet nun darauf, dass seine Noch-Frau sich diese abholen komme, wie er außerdem verriet. Die Ehe der beiden ist damit offensichtlich wirklich am Ende.