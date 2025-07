"Schwiegertochter gesucht"-Ingo steht vor der Obdachlosigkeit: "Annika hat mich vernichtet"

Solingen - Besorgniserregende Nachrichten von Ingo Peters (34), bekannt aus der RTL-Show " Schwiegertochter gesucht "! Der TV-Star steht offenbar kurz vor der Obdachlosigkeit - und erhob am Montag schwere Vorwürfe gegen seine Noch-Ehefrau Annika Peters.

Der "Schwiegertochter gesucht"-Star (34) erklärte am Montag, kurz vor der Obdachlosigkeit zu stehen. © Bildmontage: Instagram/ingonator_official

"Ich habe heute Morgen mit meinem Vermieter gesprochen und ich werde Ende des Monats obdachlos sein" - mit diesen drastischen Worten hatte sich Ingo am Montagnachmittag an seine rund 30.000 Instagram-Fans gewandt und seine prekäre Lage geschildert, in der er derzeit steckt.

Denn nach den Schilderungen des Katzenbesitzers sei er inzwischen mit fünf Monatsmieten im Rückstand, nachdem er bereits seit Wochen keine Leistungen mehr vom Jobcenter erhalten würde - "und keinen Cent Bürgergeld", wie er offenbarte.

Dass der 34-Jährige keine Sozialleistungen mehr empfangen habe, sei nach seinen Schilderungen die Schuld seiner Noch-Ehefrau Annika Peters, der er 2022 das Jawort gab, ehe diese sich jedoch im Mai von dem TV-Star getrennt hatte. Annika zog aus der gemeinsamen Wohnung des einstigen Paares aus und offenbar direkt bei ihrem neuen Partner ein, wie damals aus ihren Instagram-Storys hervorgegangen war.

Seither lebte Ingo nur noch zusammen mit den beiden Katzen in der Solinger Wohnung. Dass der einstige "Schwiegertochter gesucht"-Star, der sich seit Wochen um einen Job bemüht, nun seine Bleibe verliert, daran gab er auch Annika eine große Mitschuld.