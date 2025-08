"Schwiegertochter gesucht"-Ingo will Annikas Brautkleid unter Brücke verbrennen

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo richtete am Montag deutliche Worte an seine Ex Annika Peters - und drohte ihrem neuen Freund mit einer "Tracht Prügel".

Von Laura Miemczyk

Solingen - "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo Peters (34) richtete am Montag mehr als deutliche Worte an seine Noch-Ehefrau Annika Peters und stellte ihr via Instagram ein Ultimatum, damit seine Ex endlich ihre Sachen aus der ehemals gemeinsamen Wohnung der beiden abholt. Das war jedoch noch nicht alles!

"Schwiegertochter gesucht"-Ingo (34) will die Sachen von Annika Peters endlich loswerden - und stellte seiner Ex ein Ultimatum. © Bildmontage: Instagram/ingonator_official Annika hatte die Solinger Wohnung, in die das einstige Paar nur kurz vor der Trennung eingezogen war, bereits vor einigen Wochen verlassen, dabei aber offenbar nur das Nötigste mitgenommen. Wie Ingo seine mehr als 30.000 Instagram-Fans nämlich schon mehrfach informiert hatte, ließ sie dabei zahlreiche persönliche Dinge zurück - und die will der Pfundskerl nun endlich loswerden. So stellte er seiner Noch-Frau am Montag ein Ultimatum und erklärte in seiner Story, dass seine Ex nun noch bis zum 1. September Zeit habe, ihren Kram, den Ingo in mehreren Taschen und Plastiksäcken verstaut hat, abzuholen. "Am 2. September landen die Sachen im Mülleimer. [...] Und es ist mir scheißegal, ob da noch Bilder drin sind, Geschenke oder Babyfotos", wetterte der Neu-Single. Annika könne ihre persönlichen Sachen auch gern von ihren Eltern oder Großeltern abholen lassen, wenn sie selbst zu feige sei, wie Ingo hinterherschob. Nur ihren neuen Freund - "diesen Afro-Look-Idioten" - wolle der Pfundskerl nicht vor seiner Tür sehen, wie er betonte. Schwiegertochter gesucht Ingo "Schwiegertochter gesucht"-Ingo steht vor der Obdachlosigkeit: "Annika hat mich vernichtet" Schwiegertochter gesucht Ingo Einen Tag nach Trennung von "Schwiegertochter gesucht"-Ingo: Annika bestätigt neue Liebe! "Wenn der einen Fuß in meine Wohnung setzt, wird der auf jeden Fall von mir 'ne Tracht Prügel kriegen, die sich gewaschen hat", drohte er gar!

Annika Peters reagiert auf Ingos Wut-Storys: "Das war ein Fehler"