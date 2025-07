Iris Klein will wieder eine Katzenberger werden: "Muss ich wirklich kämpfen"

Alles in Kürze

Daniela Katzenberger (38) und Iris Klein (58) pflegen eine gute Beziehung. Vor vielen Jahren teilten sie denselben Nachnamen. © Iris Klein/Instagram

Gegenüber RTL verriet die Mutter von Daniela Katzenberger (38): "Ich will den Namen Katzenberger wieder annehmen und da muss ich wirklich kämpfen." Die Namensänderung entpuppte sich als Behörden-Marathon.

Beim Standesamt müsse sie Bestimmungen erfüllen, der Prozess ziehe sich somit in die Länge. "Du brauchst eine Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtsregister, du brauchst ein Führungszeugnis, Verdienstbescheinigung. Die wollen so viel", so Iris.

Der Nachname habe für die Dreifach-Mutter eine große Bedeutung. Es geht um Identität und Familie. Sowohl zwei ihrer Kinder, als auch zwei Enkel und weitere Familienmitglieder heißen demnach Katzenberger. Der Reality-TV-Star erklärt: "Da fühle ich mich einfach verbunden."