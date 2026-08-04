Fiese Attacke auf "Bauer sucht Frau"-Ikonen: Iris Abel schießt zurück
Dötlingen (Niedersachsen) - Die einstigen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Iris (58) und Uwe Abel (56) sind in den sozialen Medien harsch angegangen worden. Der Grund ist ein ganz banaler: ein Gefallen eines Bekannten.
Denn der Freund des Kultpaares hatte mit der Hilfe künstlicher Intelligenz einen Beitrag für die beiden erstellt. Dieser war dafür gedacht, den Wohnmobilstellplatz auf ihrem Hof zu bewerben.
Als dieser in einer Facebook-Gruppe geteilt wurde, löste der Beitrag aber unfreundliche Reaktionen aus. Eine Userin bezeichnete Iris und Uwe als "Lachnummer" und warf beiden vor, "stinkend faul" zu sein.
Zudem stänkerte die Benutzerin, dass die Gäste nur wegen ihres Bekanntheitsgrades kommen würden und ihnen "das Geld ins Haus" tragen.
"Wahrscheinlich gibt's da auch bald einen Sender der ihnen den Stellplatz saniert", poltert die Userin weiter.
Doch diese Anfeindungen will die 58-jährige "Bauer sucht Frau"-Ikone nicht auf sich sitzen lassen. Dass manche Gäste den Hof wegen des "allzu ländlichen Flairs" nicht mögen, sei kein Problem.
Auch dass man sie und ihren Mann als "ein bisschen unfreundlich" wahrnehme, sei nicht schlimm, doch bei so einer Aussage von jemandem, der das Paar und sein Leben gar nicht kenne, werde sie "wirklich stinksauer".
"Bauer sucht Frau"-Star Iris Abel lädt Kontrahentin zu Kaffee und Kuchen ein
"Dann kommt so eine verleumderische Aussage, die ich persönlich als widerwärtig und hetzerisch-diskriminierend empfinde", wehrt sich Iris weiter und legt noch einen drauf: "Pfui, was sind Sie scheinbar für ein kleiner Charakter!"
Grund genug für die einstige TV-Teilnehmerin, ihre Kontrahentin auf einen Kaffee und Kuchen einzuladen.
"Dann können Sie Ihre Aussage gerne wiederholen, von Angesicht zu Angesicht", so Iris.
Außerdem könne die Dame dann auf dem Hof mal zeigen, was sie so draufhabe.
"Wer so eine dicke Lippe riskiert, muss es sich auch leisten können!", verdeutlicht die 58-Jährige abschließend.
Titelfoto: Instagram/iris.abel.official (Screenshot)