Jana Schölermann mit ehrlichen Worten zur Geburt ihres zweiten Kindes: "Hatte Bedenken"

Es sei schon verrückt, wie schnell man so starke Gefühle entwickeln könne, obwohl man sich noch nicht so lang kenne.

"Vor der Geburt hatte ich Bedenken, ob ich wirklich noch mal jemanden so stark lieben kann wie meine Ilvi", verrät die gebürtige Münchnerin in einem emotionalen Instagram-Post.

Gemeinsam hat das Paar bereits Tochter Ilvi (2). © Instagram/janaschoelermann (Screenshot)

Erst Anfang Juni hatte Jana einen Schnappschuss veröffentlicht, auf dem die niedlichen Füße des Neuankömmlings zu sehen sind.

Sie schrieb: "Unser Schölermännchen!"

Dazu setze sie ein Herz in Blau und eines in Rosa, auf einer Babydecke im Hintergrund ist in blauen Buchstaben "Kölsche Jung" zu lesen.

Dass ihr zweites Kind ein Junge werden würde, war bereits bekannt. Im April hatte sich Jana in einer Story verplappert und ausgeplaudert, dass Tochter Ilvi (2) einen kleinen Bruder bekommen wird.

Erst im Januar hatten die beiden ihrer Community via Instagram mitgeteilt, dass sie ein weiteres Mal Nachwuchs erwarten. Mittlerweile dürfen sie ihr Glück endlich auch in den Armen halten.

Und nach anfänglichen Bedenken liebt sie ihren jüngsten Sprössling genauso sehr wie ihr erstes Kind.