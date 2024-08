Einbruch in Jenny Frankhausers Wohnwagen: "Würde am liebsten heulen"

Jenny Frankhauser (31) stand unter Schock. © Bildmontage: Jenny Frankhauser / Instagram

Die Sorge über ein mögliches Unwetter sollte am Mittwoch nicht Jennys einziges Problem bleiben. Auf dem Platz angekommen, traf sie der Schlag. In ihren eigenen Wohnwagen, der sich sogar auf einem eigenen Grundstück befindet, wurde eingebrochen.

Auf Instagram berichtete die Blondine geschockt: "Es wurde hier einfach eingebrochen."

Glücklicherweise habe die Familie noch nicht viel im Wagen untergebracht. Die neuen Matratzen hätten die Einbrecher jedoch mitgehen lassen.

"Wir haben natürlich Videoüberwachung und die Täter auf Band", freute sich die Jungs-Mama. Dem Fall werde jetzt polizeilich nachgegangen.

Trotzdem bringe sie die Aktion zum Nachdenken. "Das ist schon gruselig, so im Hochsommer, in der Hochsaison, in den Ferien, dass da hier eingebrochen wird", so die 31-Jährige.

Es sei ein merkwürdiges Gefühl, dass sich fremde Menschen in ihrem Wohnwagen befunden haben. Demnach fühle sich Jenny sehr unsicher. "Würde gerade am liebsten heulen und alles hinschmeißen", gab der Reality-Star zu.