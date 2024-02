Geburt steht kurz bevor: Davor hat Jenny Frankhauser große Angst!

Die hochschwangere Jenny Frankhauser (31) benötigt Hilfe von ihrem Freund. © Bildmontage: Jenny Frankhauser/Instagram

Gegenüber Bild verriet die 31-Jährige, dass sie Angst davor habe, ihren Kindern nicht gerecht zu werden. "Davor habe ich offen gesagt großen Respekt und hoffe, dass ich das gut meistern werde. Ich werde mein Bestes geben", so Jenny.

Mittlerweile habe die hochschwangere Jenny deutlich an Kondition abgebaut und brauche deutlich mehr Hilfe von ihrem Freund Steffen.

"Ich bin manchmal körperlich nicht fit genug. Steffen unterstützt mich aber wirklich viel. Er ist nicht nur der beste Vater, sondern auch der beste Partner, den ich mir wünschen kann", erklärt die Blondine dankbar.

Insbesondere vor den bevorstehenden schlaflosen Nächten habe Jenny Respekt. Obwohl ihr Sohn bereits ein Jahr alt ist, seien diese immer noch sehr kurz. Auf Instagram berichtet sie: "Ich schlafe seit 1,5 Jahren nicht mehr länger als 3 Stunden und bin müde."

Ihre Schwangerschaft verlaufe glücklicherweise ohne Komplikationen. Im Alltag vergesse die Reality-TV-Teilnehmerin sogar des Öfteren, dass sie eine Riesenkugel vor sich her trage. "Es ist Wahnsinn, aber diese Schwangerschaft läuft so nebenher", so Jenny gegenüber der Zeitung.