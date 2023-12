Jeremy Fragrance zeigt sich mit Rechten: Erste Unternehmen ziehen Konsequenzen

New York - Neuer Skandal für Influencer Jeremy Fragrance (34). Am Wochenende teilte er Bilder von sich auf einer Veranstaltung mit Trump-Fans und rechtspopulistischen Politikern. Seine Partner lassen ihn nun fallen.

Jeremy Fragrance wurde als Parfüm-Influencer bekannt, zeigte zudem gerne, wie sportlich er ist. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Gala der US-Republikaner, an der Fragrance teilnahm, fand am Wochenende in New York statt.

Wie der "Spiegel" berichtete, war dort der Hauptredner Donald Trump (77).

Dem Magazin nach postete Parfüm-Kenner Fragrance (bürgerlich: Daniel Schütz) von dort unter anderem Bilder mit David Bendels (38). Der ist Chefredakteur und Herausgeber des "Deutschland-Kuriers", einem AfD nahen Medium.

Außerdem ließ er sich mit Alexander "Malenki" Kleine (31), einem bekannten Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung, Maximilian Krah (46), Spitzenkandidat der AfD, und Gerald Grosz (46), rechtspopulistischer österreichischer Politiker, ablichten.