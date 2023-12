Jeremy Fragrance zeigt sich mit Rechten! Jetzt äußert er sich zu den Vorwürfen: "Ich stehe für Jesus Christus"

New York - Neuer Skandal für Influencer Jeremy Fragrance (34). Am Wochenende teilte er Bilder von sich auf einer Veranstaltung mit Trump-Fans und rechtspopulistischen Politikern. Jetzt äußerte er sich dazu auf Instagram.

Jeremy Fragrance wurde als Parfüm-Influencer bekannt, zeigte zudem gerne, wie sportlich er ist. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nachdem er eine Gala der US-Republikaner, auf der Donald Trump (77) als Hauptredner auftrat, besuchte und Bilder mit Rechtsextremen teilte, geriet der Duftinfluencer in die Kritik.

"Ich hab' in keinster Weise irgendwas mit rechtsradikalem Kram zu tun, null", sagte er am heutifen Dienstag in einem Video. Er stehe am ehesten noch für die CDU.

Er postete ein Bild, indem er den Daumen nach oben reckte und ein selbstgeschriebenen Zettel mit der Aufschrift "CDU" präsentierte. Dazu schrieb er: "CHRISTLICH Demokratisch, ich stehe Für Jesus Christus und somit am Ehesten Für Die CDU aufgrund des Namens."