Jessica Haller: Depressionen auch für Ehe eine Bewährungsprobe

Alles in Kürze

Johannes (37) und Jessica Haller (35) besuchten zusammen die Marc-Cain-Show bei der Berlin Fashion Week. © Christoph Soeder/dpa

"Mir geht es gut. Es gibt natürlich auch andere Tage. Und heute freue ich mich auf den Tag und bin froh, dass ich keine Bauchschmerzen habe", erklärte Jessica Haller gegenüber RTL am Dienstag am Rande der Marc-Cain-Fashion-Show in Berlin.

Ihre Depression zeigte sich in der akuten Phasen auch in körperlichen Symptomen, etwa dauerhaften Kopf- und Rückenschmerzen, wie die Ex-Bachelorette im Mai in einem YouTube-Video offenbart hatte.

Eine Schwierigkeit von Betroffenen besteht darin, dass Probleme im Bereich der mentalen Gesundheit von Außenstehenden oft nur schwer nachzuvollziehen sind. Haller: "Oft bekommt man die Frage gestellt, wie man depressiv sein kann, wenn man doch alles hat."

Aussagen wie diese könnten einen Menschen mit Depressionen jedoch davon abhalten, sie öffentlich zu thematisieren oder sogar behandeln zu lassen, so der Reality-Star. Sie selbst sei froh, sich der Krankheit gestellt zu haben, betonte Haller, die drei Monate in einer Klinik verbrachte und inzwischen auf Ibiza ihre Wahlheimat gefunden hat.

Auch Johannes Haller fragte sich damals, was mit Jessica eigentlich los sei. Als Partner sei es ebenfalls "eine große Herausforderung" gewesen.