Kader Loth sucht neuen Mann: "Ab 70 aufwärts und mit einem Bein im Grab"

Berlin - Kader Loth (52) wagt nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Ismet "Isi" Atli (55) einen Neustart in Sachen Liebe.

Ganz offen spricht Reality-Queen Kader Loth (52) über ihre sehr speziellen Vorstellungen von einem passenden Partner. (Archivfoto) © IMAGO/pictureteam

Nach 18 gemeinsamen Jahren hatte Kader die Trennung von Isi 2025 öffentlich gemacht. Jetzt hat die Reality-Queen ganz klare Vorstellungen davon, wie ihr neuer Partner sein soll.

Bei einer Veranstaltung verriet sie gegenüber TIKonline: "Ich suche einen Mann ab 70 aufwärts, der kein TikTok macht und mit einem Bein im Grab steht."

Direkt neben ihr stand Noch-Ehemann Ismet, der offenbar genauso entspannt war wie sie. Und er legte gleich noch ein entscheidendes Kriterium nach: "Er muss Milliardär sein." Doch Kader dementierte: "Ich habe meine Ansprüche runtergeschraubt."

Ihr zukünftiger Partner soll außerdem kinderlos sein und nicht im Rampenlicht stehen wollen. "Ich möchte einfach in die Rente gehen, mich zurücklehnen und mein Leben genießen", sagt die Dschungelcamp-Veteranin. Auch bei der Potenz ist Kader entspannt: "Ich brauche keinen Sex mehr in meinem Alter."