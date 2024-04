Keanu Reeves auf Wolke 7: Schmachtende Blicke mit seiner Alexandra

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Keanu Reeves (59) verliebter denn je. Gemeinsam mit seiner Freundin, der Künstlerin Alexandra Grant (54), turtelte der Hollywood-Star am Samstag über den roten Teppich. Und zog damit alle Blicke auf sich.

Während der "John Wick"-Schauspieler in einem tiefblauen Anzug, einer grauen Krawatte und einem passenden Schal vor den Kameras posierte, hatte sich Grant in ein türkisfarbenes Satinkleid gehüllt, ihre Accessoires hielt sie simple, ihr Make-up dezent. Die weißen Haare trug sie schick nach oben gesteckt.

Verliebte Blicke, sanfte Küsse und stets ein Lächeln auf den Lippen. Mit ihrem Auftritt auf der MOCA Gala in Los Angeles bewies Reeves wieder einmal aufs Neue, dass er mit seiner Alexandra auch nach mehreren Jahren noch immer auf Wolke Sieben schwebt.

Momodu Mansaray/Getty Images via AFP

Keanu Reeves (59) und Alexandra Grant (54) sind bereits seit Jahrzehnten befreundet. © Michael Tran/AFP

Und das ist auch kein Wunder. Gegenüber People berichtete ein Insider erst Anfang des Monats, dass Reeves "sehr glücklich" mit Grant an seiner Seite ist.

Eine andere Quelle erklärte: "Die beiden arbeiten hart und genießen ihr gemeinsamen Leben. Sie sind ein wirklich normales Paar."

So würden die beiden zwar oft zu sämtlichen Events eingeladen werden. "Sie nehmen aber nur an denen teil, die ihnen wirklich wichtig sind", so der Insider weiter.

Anstatt auf glamourösen Veranstaltungen aufzutreten, würden die beiden viel lieber ein wenig Zeit zu Hause verbringen, ihre Zweisamkeit genießen und ihre Liebsten zum Essen einladen.