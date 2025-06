Großes Rätsel um Kim Virginias Gesundheit: Was wurde ihr angetan?

Mannheim - Während Kim Virginia Hartung (30) nach einem Vorfall von "körperlicher Gewalt" im Krankenhaus liegt, wird darüber gemunkelt, warum das TV-Sternchen derzeit am Tropf hängen muss. Eine Spekulation wies die 30-Jährige am Donnerstag entschlossen zurück.

Alles in Kürze

Kim Virginia (30, r.) hatte am Donnerstag überraschend ihre Verlobung mit Nikola Glumac (29,. l.) für beendet erklärt. © Screenshot/TikTok/@kimvirginiaa

Nachdem sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin am Mittwoch aus dem Krankenbett gemeldet und überraschend die Verlobung mit Nikola Glumac (29) für beendet erklärt hatte, hatten ihre Fans die schlimme Vermutung, dass Kim Virginia von ihrem Freund böse zugerichtet worden sei.

Dies sei laut der gebürtigen Mannheimerin jedoch keineswegs der Fall: "Nikola hat mich nicht geschlagen!", stellte sie in ihrer Instagram-Story am Donnerstag klar.

Die zurzeit angeschlagene Blondine betonte dabei, dass ihr Ex-Verlobter "niemals einer Fliege etwas zuleide tun" könne.

Darüber, was ihr tatsächlich widerfahren ist, hüllte sich Kim Virginia dagegen weiterhin in Stillschweigen: "Wenn ich euch erzähle, was passiert ist, werdet ihr verstehen, warum ich mich kryptisch äußere und gerade noch nicht reden kann."