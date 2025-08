Kim Virginia hat keine Insta-Million mehr: Grund dafür ist sie selbst?

Alles in Kürze

Kim Virginia ist ihre Instagram-Community wichtig. © Bildmontage: Kim Virginia/Instagram (Screenshot)

"Habe klammheimlich Bots, inaktive und fragwürdige Profile ausgemistet. Das ist echt eine Masse an Arbeit", verkündete Kim in einer Story. Mehrere Stunden habe sie an ihrer "Aufräumaktion" gesessen.

Die 30-Jährige machte klar: "Das sind ja alles Geister, die brauchen wir hier nicht im Puppenstüble." Von über eine Million Followern bleiben also rund 991.000 Menschen übrig.

Ihre Aktion sei zudem keineswegs böse gemeint. Es täte ihr leid, falls sie irgendjemanden erwischt haben sollte, der kein Bot ist oder ein inaktives Profil besitze.

"Kann übrigens neue Anfragen immer nur sporadisch annehmen", teilte das Reality-TV-Sternchen mit. Kim habe Angst vor Fake-Follower-Attacken.

Bislang habe sie keine Lösung gefunden, wie sie sich schützen und gleichzeitig neue Anfragen annehmen könne.