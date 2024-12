Kurz nach Liebes-Outing: Nikola Glumac fällt vor Kim Virginia auf die Knie

Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) haben sich verlobt. © Instagram/kimvirginiaa

Am Montagabend ließen Kim und Nikola die Verlobungs-Bombe bei Instagram platzen und teilten einen gemeinsamen Clip mit ihren zusammengerechnet rund 945.000 Fans, in dem der Tattoo-Fan vor seiner Liebsten in die Knie ging und DIE Frage aller Fragen stellte.

Schauplatz der Verlobung war dabei ein Hubschrauberlandeplatz in Dubai, denn wie in dem Clip zu sehen war, hatten Nikola und Kim zuvor einen Rundflug über die Wüsten-Metropole genossen, ehe der Ausflug mit dem Kniefall dann seinen krönenden Abschluss fand.

Kim, die ebenso wie Nikola ganz in Weiß gekleidet war, strahlte übers ganze Gesicht, fiel dem 28-Jährigen glücklich in die Arme und nahm den Antrag damit offenkundig an. Hinterlegt war das Video mit dem Song "Dusk Till Dawn" von Sänger Zayn Malik.

"The best love story is ours", schwärmte das Paar in der Bildunterschrift, während etliche Fans ihre Glückwünsche in der Kommentarspalte des Beitrags hinterließen.