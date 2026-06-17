Zuckersüßer Clip: RTL-Moderatorin zum zweiten Mal Mutter
Köln - Das nächste Promi-Baby hat das Licht der Welt erblickt. Drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes sind Laura Papendick und Alexander Hindersmann (beide 37) erneut Eltern geworden.
Erst im Februar hatte die blonde TV-Moderatorin ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht. "Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu bekommen, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein", erklärte sie damals.
Jetzt können sie ihr Wunder in den Armen halten. "Endlich bist du da. Wir haben so lange auf dich gewartet und uns auf dich gefreut", schreibt Alex zu einem Instagram-Video, in dem die kleine Familie liebevoll die winzigen Füßchen des Säuglings hält und streichelt.
Dass sie erneut einen Jungen erwarten, hatte das Promi-Paar bereits vor einigen Wochen verraten. Weiter heißt es unter dem Post: "Wir sind einfach stolz, dankbar und überglücklich."
Der ehemalige Bachelorette-Kandidat beschreibt die vergangenen Wochen und Monate als "emotionale Achterbahnfahrt", die jetzt hinter der Familie läge. Dann verkündet er die wohl wichtigste Botschaft: "Sowohl Mama als auch der kleine Mann sind wohlauf."
Laura Papendick und "Bachelorette"-Sieger seit 2021 ein Liebespaar
Einen Wunsch-Fahrplan für die nähere Zukunft haben die frischgebackenen Eltern natürlich auch schon geschmiedet. "Jetzt heißt es kennenlernen und viel Zeit als Familie genießen", wie Laura und Alex gegenüber ihrer Community betonen.
Weitere Details rund um die Entbindung oder den kleinen Wonneproppen verraten die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch der Name des neuen Erdenbürgers bleibt vorerst noch geheim.
Laura und Alex gehen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Knapp ein Jahr später machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Zu ihrem Einjährigen teilte das Paar damals gemeinsame Turtelfotos auf seinen Social-Media-Kanälen.
Während die 37-Jährige regelmäßig für die Moderation der Europa League bei RTL vor der Kamera steht, ist ihr Partner vor allem durch seinen "Bachelorette"-Sieg 2018 bekannt geworden.
Von Nadine Klein erhielt Alex die letzte Rose. Lange hielt die Liaison der beiden nach dem Ende der Dreharbeiten aber nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/laurapapendick (Screenshots)