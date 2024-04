Leyla Lahouar sorgt mit crazy Kuh-Outfit für Aufsehen

Leyla Lahouar (27) ist durch TV-Formate wie "Der Bachelor" oder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekanntgeworden. © Arne Dedert/dpa

Das Coachella Festival ist bekannt für seine schillernden Outfits und trendsetzenden Starbesucher. Unter ihnen befindet sich dieses Jahr auch Dschungelcamp-Zweitplatzierte Leyla.

Ihr Dress ist dabei so schrill, dass er sicher nicht nur bei ihren eigenen Fans, sondern auch vor Ort in den USA für Aufsehen gesorgt haben wird.

In ihrem neuesten Instagram-Post präsentiert sich die Frankfurterin in einem auffälligen schwarz-weißen Ensemble, das eindeutig an das Muster einer Kuh erinnert - ein echtes Cowgirl also!

Gewagtes Design mag man meinen. Ihren Followern gefällt es allerdings über alle Maßen. Die Kommentarspalte ihres Beitrags ist nämlich regelrecht übersät mit Flammen-Emojis. Satte 52.800 Likes hatte ihr hochgeladenes Foto zudem bereits nach 20 Stunden erreicht - Tendenz weiter steigend!