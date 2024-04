So hat "unersättlicher" Opernsänger ganz im Geheimen seinen Hunger bei Auftritten gestillt

New York - Der berühmte italienische Opernsänger Luciano Pavarotti (†71) konnte offenbar auch während seiner Auftritte nicht auf sein Leibgericht verzichten.

Opernsänger Luciano Pavarotti (†71) wollte auch während seiner Auftritte nicht auf Nudeln verzichten. (Archivbild) © Uli Deck/dpa-pool/dpa

Während einer Führung durch das New Yorker Opernhaus "Metropolitan Opera" (kurz: The Met) offenbarte Direktor Peter Gelb ein Geheimnis des 2007 verstorbenen Künstlers, wie Page Six berichtete.

"Pavarotti, der einen unersättlichen Appetit hatte, bewahrte seine Lieblingsnudeln oft heimlich hinter den Kulissen auf, damit er zwischen den Arien die Bühne verlassen und einen Snack zu sich nehmen konnte", erzählte Gelb.

Im "The Met" erlangte Pavarotti unter anderem als Teil des Trios "Die Drei Tenöre" mit zahlreichen Auftritten große Aufmerksamkeit. Zu seinen bekanntesten Darbietungen zählt die Arie "Nessun dorma".

Bereits im Jahre 1976 hatte die New York Times über Pavarottis Vorliebe für Nudeln berichtet. Damals habe seine Garderobe unter seiner Gewichtszunahme gelitten, woraufhin der Italiener mit einer Diät reagiert hätte.

Seine Ernährung habe Pavarotti daraufhin auf 1800 Kalorien pro Tag umgestellt. "Ein Drittel von dem, was ich normalerweise essen würde", sagte er damals. Insgesamt 60 Gramm Pasta pro Tag seien ihm aber weiterhin gegönnt gewesen.