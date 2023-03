Luna Schweiger wieder Single? Widersprüche um Beziehungs-Aus

Hamburg - Luna Schweiger (26) ist wieder Single, sagt sie. Ihr Ex Kevin Feucht (28), auch bekannt als Kevin von Anhalt, sieht das ein wenig anders.

"Wir sind jetzt gerade nicht zusammen", sagte die 26-Jährige der Bild . Während sie also vom momentanen Ende ihrer Beziehung spricht, hat der 28-Jährige anscheinend Hoffnungen – oder will das Liebes-Aus nicht wahrhaben.

In "Manta Manta – Zwoter Teil" spielt Luna Schweiger (26, vl.n.r.) zusammen mit ihrem Vater Til Schweiger (59) und Tina Ruland (56) mit. © Henning Kaiser/dpa

Die Tochter von Til Schweiger (59) arbeitet an ihrer eigenen Schauspielkarriere; seit diesem Donnerstag ist sie im neuen Kinofilm "Manta Manta – Zwoter Teil" zu sehen. "Es lag eigentlich am Zeitmangel, obwohl wir sogar beide in Hamburg wohnen."

Offenbar besteht zwischen beiden trotz ihrer Meinungsverschiedenheit über die Trennung eine grundsätzliche Harmonie. Luna sagte der Bild, dass sie sich weiterhin gut mit Kevin verstehe "und es ist alles entspannt".

Beide sollen weiter in regelmäßigem Kontakt stehen. "Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Liebes-Comeback …" Der 28-Jährige hat sie jedenfalls nicht abgeschrieben. "Ich hoffe, dass unsere Wege wieder zusammenführen", sagte er zu RTL.

Luna und Kevin sollen seit etwa anderthalb Jahren ein Paar gewesen sein. Im Mai 2022 wurden die beiden Promis erstmals öffentlich zusammen gesehen und Gerüchte über eine Beziehung kamen auf.