"Manche mögen's heiß": Hollywood-Legende Walter Mirisch mit 101 Jahren gestorben!

"Er hat im Leben und in der Branche so viel erreicht - wenn man 101 Jahre alt wird und 'The Apartment' produziert hat, würde ich sagen, es war ein guter Lauf."

Branchen-Kollege Steven Spielberg (76) bezeichnete Mirisch als geschätzten Freund und langjährigen Berater. "Walter Mirisch war eine gigantische Figur in der Filmindustrie, seine Filme waren bahnbrechende Klassiker, die jedes Genre abdeckten und es immer wieder schafften, das Publikum auf der ganzen Welt zu unterhalten", so Spielberg gegenüber Variety .

Wie die US-Filmakademie am Sonntag mitteilte, starb der dreifache Oscar-Gewinner am Freitag in Los Angeles eines natürlichen Todes.

Von 1973 bis 1977 war Mirisch Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die alljährlich die Oscars vergibt. Drei gewann er zuvor selbst. © Jason Merritt/Getty Images/AFP

Am 8. November 1921 in New York geboren, arbeitete Mirisch während des Zweiten Weltkriegs bei einem Hersteller von Bombenflugzeugen, bevor er an der University of Wisconsin-Madison und der Harvard Business School studierte.

Seine Filmkarriere startete er als Manager eines US-amerikanischen Filmstudios, bevor er bald darauf mit der Produktion einiger Low-Budget-Filme begann. Den Durchbruch als unabhängiger Produzent hatte Mirisch 1960 mit dem Edel-Western "Die glorreichen Sieben".

In den folgenden Jahren gewann Mirisch zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Für seine Produktion "In the Heat of the Night" bekam er 1968 den Oscar für den besten Film. Gemeinsam mit seiner Produktionsfirma erhielt er die goldene Statuette für insgesamt 23 weitere Filme.

Im Laufe seiner überragenden Karriere, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckte, ehrte die US-Filmakademie Mirisch noch zweimal. 1978 und 1983 erhielt der Produzent zwei Ehrenoscars - einen für sein Lebenswerk und einen für seine humanitäre Arbeit.