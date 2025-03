Schock bei Marc Terenzi: "Zwei Flaschen Wodka am Tag" führen zu heftiger Diagnose

München/Mallorca - Es ist der nächste laute Weckruf für Marc Terenzi (46), sein Leben endgültig in den Griff zu kriegen: Wegen eines Nabelbruchs musste der Sänger sich in dieser Woche unters Messer legen. Bei der Untersuchung wurde schließlich festgestellt, dass er unter einer alkoholischen Fettleber leidet! Die Folgen könnten dramatisch sein.

Für den 46-Jährigen sind es die Folgen wilder Jahrzehnte, voller Drogen, Band- und Beziehungsdramen und Skandale. Erst im vergangenen Jahr war der Musiker zusammengebrochen, hatte sich selbst in eine Suchtklinik eingewiesen .

"Ich habe über viele Jahre einfach zu viel gesoffen und zu viele Drogen genommen. Manchmal waren es zwei Flaschen Wodka am Tag", gestand Terenzi nach der Diagnose gegenüber der Bild .

Zuletzt schien es gesundheitlich aber deutlich bergauf zu gehen, Terenzi trainierte gar für einen Halbmarathon. Dann der Nabelbruch! Von Mallorca ging es nach München, wo der 46-Jährige am Mittwoch kurzfristig operiert wurde. Bei den Voruntersuchungen wurde auch die Fettleber diagnostiziert.

Doch der Ex von Verena Kerth (43) will sich davon nicht aus der Bahn bringen lassen: "Ich habe eine völlig neue Sichtweise gewonnen, was mein weiteres Leben angeht. Ich strebe jetzt nach geistiger und körperlicher Gesundheit, nicht mehr nach Selbstzerstörung."



Andere warnt er gar davor, denselben Weg einzuschlagen, den er einst nahm: "Mein Rat an alle, die mit Alkohol und Drogen ein Problem haben: Holt euch Hilfe, bevor es zu spät ist."