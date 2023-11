"Sie hat Ja gesagt": Mario Barth hat geheiratet ... Oder doch nicht?

Hat Barth also seine Freundin geheiratet und muss sie zukünftig in seinen Bühnenprogrammen als seine "Frau" bezeichnen?

Mario Barth und Elena Uhlig (48) zeigen sich sehr innig, um die Illusion für die Follower aufrechtzuerhalten. © Screenshot/Instagram/mariobarth (Bildmontage)

Aber natürlich sind Uhlig und Barth kein Paar, denn die Promi-Dame ist bereits seit 2006 mit dem österreichischen Schauspieler Fritz Karl (55) liiert und seit Kurzem nun auch verheiratet - des Rätsels Lösung.

Somit hat Uhlig also nicht zu Mario, sondern zu Fritz "Ja" gesagt, wie der 51-Jährige in seinem Statement zu der Foto-Serie andeutete.

Dass der Komiker doch so viele aufs Glatteis führen konnte, belustige auch die User in der Kommentarspalte. "Wie sie Dir alle gratulieren", stellte ein Nutzer lachend fest und ein anderer meinte: "Ich kann nicht mehr, so überzeugend, dass hier es so viele tatsächlich glauben."

Ein Follower verwies auf die verlinkte Person, die man sich doch lieber erst einmal anschauen sollte, bevor man irgendwelche Gerüchte in die Welt setzt.

Eins dürfte aber wohl klar sein: Wer Mario kennt, der weiß, dass er sich beim Lesen der Kommentare köstlich amüsiert haben dürfte, und seine "Freundin"-Gags muss er zu seinem Glück (vorerst) auch nicht umschreiben.