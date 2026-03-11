Pleiten-Neubau heute bei RTL: Mario Barth nimmt Superknast ins Visier

Zwickau - Der umstrittene Superknast-Neubau in Zwickau-Marienthal sorgt seit Jahren für Kopfschütteln - und nun auch für Fernsehaufmerksamkeit. Mittwochabend nimmt sich die RTL-Sendung " Mario Barth deckt auf" (20.15 Uhr) des Großprojekts an.

Sophia Thomalla (36) ist um 20.15 Uhr bei "Mario Barth deckt auf" Patin für den Skandal rund um den Zwickauer Superknast. © imago/Panama Pictures

In der Show stellen Promis unglaubliche Fälle von Steuerverschwendung in Deutschland vor. Der Zwickauer Gefängnisbau gilt inzwischen als eines der spektakulärsten Beispiele. Moderatorin Sophia Thomalla (36) war als "Sende-Patin" des Falls bereits vergangenen Herbst zu Dreharbeiten in Zwickau.

Die JVA ist ein gemeinsames Projekt von Sachsen und Thüringen. 2014 vereinbarten beide Länder den Bau eines modernen Gefängnisses mit rund 820 Haftplätzen. 2019 sollten die ersten Gefangenen einziehen.

Doch aus dem Großprojekt wurde durch Planungsfehler und Streitigkeiten schnell eine Dauerbaustelle. Inzwischen liegen die Kosten bei bis zu 500 Millionen Euro - mehr als das Dreifache der ursprünglichen Planung.