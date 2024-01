Marsimoto verabschiedet sich mit Tour und Album von Fans: "Nun ist der Tag gekommen"

Marsimotos letztes Album "Keine Intelligenz" erscheint am 20. April 2024. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Dies teilte der Rapper, der den meisten vermutlich unter seinem Künstlernamen "Marteria" ein Begriff sein dürfte, am Donnerstag seinen Fans und Followern auf Instagram mit.

Sein letztes Album "Keine Intelligenz" erscheint demnach am 20. April dieses Jahres.

"Nun ist der Tag gekommen. Auf der einen Seite bin ich traurig, andererseits freue ich mich, dass dieses letzte Album so geworden ist, wie es ist", erklärt Marsimoto in seinem Post. "Mein ganzes grünes Herz steckt hier drin, von der ersten bis zur letzten Sekunde."



Gemeinsam mit all den Menschen, die er liebe und die ihn seit vielen Jahren musikalisch begleiten, sei das Album "das für immer bleiben wird", auf der thailändischen Insel Green Koh Phangan entstanden, so der Rostocker weiter. "Das alles hinterlasse ich euch – denn ihr seid alles, was ich habe – meine Marsianer".

Ein kleines Trostpflaster: Marten dürfte seinen Fans immerhin noch als Marteria erhalten bleiben. Das Gleiche ist es aber natürlich nicht.